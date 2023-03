Bell’Italia e Bella Romagna: a Ravenna si celebrano le tradizioni italiane e la cucina romagnola

Il meglio della tradizione gastronomica italiana e due tipicità romagnole come la pasta ripiena e la zuppa inglese saranno protagoniste a Ravenna dal 30 marzo al 2 aprile. Per la prima volta infatti Bell’Italia, il format che porta in giro per l’Italia la cucina tipica di ogni regione, si accompagnerà ad un nuovo evento voluto da Confesercenti, Bella Romagna. Bell’Italia, in Piazza del Popolo, una ventina di stand, offrirà al pubblico una mostra mercato dalle 9 alle 20 con prodotti dalla Sicilia al Trentino. Bella Romagna, in Piazza Kennedy, dalle 12 alle 22, metterà a disposizione dei visitatori le cucine di tre ristoranti del territorio (Mercato Coperto Ravenna, Cucina del Condominio, il Borgo dei Guidi): ravioli, tortelli, cappelletti, spoja lorda e la zuppa inglese, legata persino a George Byron. Tutti i giorni, poi, alle 18, si terranno incontri, degustazioni e conversazioni sempre sul tema della pasta ripiena e della zuppa inglese.