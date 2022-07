Un altro furto in centro a Ravenna, questa volta i ladri sono entrati in una trattoria in via Massimo D’Azeglio.

I proprietari del locale rientrati la mattina dopo la chiusura, si sono accorti del furto.

Da quanto riferito alle forze dell’ordine, i ladri si sono infilati dalla finestrella, sopra la porta d’ingresso, dopo aver smontando la zanzariera disposta su di essa. Danneggiato il registratore di cassa, da dove hanno preso circa 200 euro.

Scattata la denuncia per furto, e la polizia sta indagando. Tra le prove raccolte anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.