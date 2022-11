Prosegue la partnership musicale tra LaCorelli e l’OFI – Orchestra Filarmonica Italiana dopo lo straordinario successo dell’omaggio a Piazzolla con Marco Albonetti.

In arrivo sabato 12 novembre alle ore 18 presso l’Auditorium Palazzo Studi di Via S. Maria Dell’Angelo “Le Mezze Stagioni”, che vedranno protagonista Cesare Carretta nella doppia veste di violino solista e arrangiatore. Il titolo curioso del concerto è presto spiegato: le Stagioni sono “Mezze” perché a quelle leggendarie di Vivaldi si alterneranno con disinvoltura standard jazz altrettanto memorabili. Fil rouge dell’inedito ciclo sarà l’alternarsi delle stagioni naturali, certo, ma anche il racconto delle stagioni della vita e della condizione umana. Malinconiche e romantiche, dietro la loro chiara ironia, queste “Stagioni” non sono quindi che una metafora della parabola esistenziale, capaci di fondere l’eco vivaldiana ai ritmi afro, swing e ispanici, con scivolamenti nelle melodie più iconiche del repertorio jazz, amatissime e semplicemente inconfondibili: i cosiddetti “grandi classici” che, a ben guardare, non hanno nulla da invidiare per popolarità ai celebri temi vivaldiani.