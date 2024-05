Verso le 19 di questa sera sulla Reale a Camerlona una donna è scesa dall’auto per aprire il cancello di casa, ma purtroppo l’auto ha iniziato a muoversi in retromarcia verso la Statale e nel tentativo di bloccarla è rimasta travolta.

Soccorsa immediatamente dal marito e dai vicini che hanno sollevato l’auto con un cric per liberarla, mentre sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco ed il personale del 118 con l’elicottero e l’ambulanza e viste le condizioni è stata trasportata con l’elimedica al Bufalini di Cesena. La Polizia Locale intervenuta per i rilievi e per bloccare la strada per permettere il soccorso.