Nuovo presidio di Potere al Popolo a Ravenna per la campagna di boicottaggio nei confronti del marchio farmaceutico Teva. Il nuovo sit-in è stato organizzato di fronte alla farmacia San Biagio. La campagna è iniziata lo scorso marzo. Teva è una multinazionale farmaceutica israeliana, produttrice di farmaci generici. Il boicottaggio è legato alla guerra in Medio Oriente e al rifiuto di Israele della tregua al conflitto.

“Teva trae profitto dall’occupazione della Palestina. Responsabile della negazione del diritto alla salute dei Palestinesi. Teva, con la sua posizione da monopolio, limita l’accesso a farmaci e cure sanitarie per i Palestinesi” accusa Potere al Popolo.

“Continuiamo a mobilitarci per la campagna di boicottaggio dell’economia dello Stato genocida di Israele, e i suoi gangli nel tessuto sociale e produttivo

italiano.

Rompiamo ogni complicità tra Italia e Israele. Siamo di fronte a un massacro in corso. Non possiamo stare in silenzio. Siamo con il popolo e la resistenza palestinese fino alla vittoria.

Boicottiamo le aziende complici del massacro cercando di ostacolare la filiera militare ed economica che foraggia Israele e la sua guerra in tutti i modi possibili è quello che stanno facendo migliaia di persone in tutto il mondo aderendo alle campagne di boicottaggio della BDS che da anni lavora su queste azioni”.