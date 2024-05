Torna giovedì 16 maggio, alle 17.30, di fronte al duomo, la Maratona letteraria, musicale e teatrale per l’alluvione. Un’orazione civile e culturale a un anno dal tragico maggio.

Verrà lanciato un contest per realizzare un murales a Faenza in occasione del prossimo MEI 2024. L’opera si intitolerà “Io non dimentico”.

La Maratona era già stata organizzata lo scorso 30 dicembre. La kermesse culturale è coordinata dal Coordinamento Scrittori ed Editori Faentini e dell’Unione e organizzata dalla Compagnia Teatrale Solaroli e dal Meeting delle Etichette Indipendenti, in collaborazione con Museo Tramonti, Casa della Musica, Tempo al Libro, Molino Scodellino, Campanini Audio e tante altre realtà

Il pomeriggio verrà aperto da una videotestimonianza della Ceff e da un brano di Mariasole Chiari. Sarà poi il turno di Chiara Guardigli, psicoterapeuta, seguita dalla fisarmonica di Alvio Focaccia e il Coro dei Canterini Romagnoli.

Si prosegue con l’apertura alle letture con il regista teatrale Michele Gaudenzi e poi delle scrittrici Mirka Tabanelli e Rosanna Pasi. Si alternerà la musica di Claudio Toschi.

Dopodiché le letture delle scrittrici Antonina D’Angelo Vento, con Riccardo Falcetta, e di Giovanni Battista Guidi per approdare a un brano sperimentale degli Aga. Poi gli scrittori Giuseppe Toschi e Claudia Cincotti, con un brano del cantautore Martino Chieffo, Antonella Fenati e Beppe Boldrin e la cantautrice Isabella, vincitrice del Premio dedicato a Lucio Dalla come Giovane Emergente; Paolo Melandri e Fabio Mongardi sulle note di Michele Fontana della Camerata degli Ammutinati.

Chiuderanno il testo di Matteo Piraccini e le canzoni dei Cantastorie di Romagna e dei Canterini Romagnoli.

Alle 19 reunion dei Luti Chroma , storica rock band bolognese dell’era Skiantos, che si ritrovano per l’occasione per presentare il brano inedito sul tema dell’alluvione intitolato Onda d’Urto.

Al termine, alcuni rappresentanti del Coordinamento si uniranno in corteo alla parata La Cerimonia del Fango, organizzata da Menoventi