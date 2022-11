La VG Cilindri di Castel Bolognese è stata selezionata per il Premio CNA Sviluppo e Occupazione della CNA Romagna Faentina, che viene conferito alle aziende che si sono contraddistinte per aver sviluppato la loro attività attraverso un consistente aumento dell’occupazione.

Attualmente infatti la VG occupa oltre 70 dipendenti, produce da oltre 40 anni cilindri oleodinamici a semplice e doppio effetto per gru per autocarro, cestelli elevatori, off-shore e petrolifero, carrelli elevatori industriali e antincendio, macchine per movimento terra, macchine agricole, macchine automatiche industriali per diversi settori.

È un’azienda attenta anche alla sostenibilità ambientale, e sta realizzando un impianto fotovoltaico che renderà quasi autosufficiente dal punto di vista energetico lo stabilimento produttivo.

Complimenti alla VG e grazie alla CNA per l’attenzione al territorio di Castel Bolognese e al sistema delle piccole e medie imprese.