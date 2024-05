L’ultimo saluto a Giorgio Benelli: amici e parenti cantano per lui un’ultima volta

Camera ardente aperta nel pomeriggio di mercoledì per Giorgio Benelli. Lo storico ambientalista si è spento lunedì all’età di 81 anni. In tanti si sono ritrovati per un ultimo omaggio. Amici e parenti si sono voluti radunare attorno alla salma per cantare alcune canzoni popolari care a Benelli.

In ricordo di Giorgio Benelli sarà dedicata la giornata di “mobilitazione per uscire dal fossile” organizzata per sabato 11 maggio da Rete Emergenza Climatica e Ambiente – Emilia-Romagna e da Per il Clima – Fuori dal Fossile.