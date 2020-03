“Primo caso positivo a Faenza” Lo scrive sul proprio profilo Facebook il sindaco Giovanni Malpezzi dopo la nota informativa della Regione Emilia-Romagna che annunciava tre nuovi pazienti positivi al virus in provincia di Ravenna. Uno di questi è un faentino. Il primo cittadino ha però immediatamente raccomandato di non lasciarsi vincere dalla paura e di seguire le indicazioni di Regione, Ausl e Governo:

“Niente panico ma massimo scrupolo e rigore nel seguire le disposizioni fornite dalle istituzioni. La leggerezza di qualcuno potrebbe danneggiare l’intera comunità”.

“Voglio rassicurare sul fatto che questa situazione, così come quelle relative a tutti i casi riscontrati in provincia di Ravenna negli ultimi giorni, è seguita con la massima attenzione dal Dipartimento di igiene pubblica dell’Ausl Romagna, e che sono già stati attivati tutti i protocolli previsti in simili circostanze. Il dipartimento ha infatti svolto l’indagine epidemiologica, chiarendo che l’esposizione al virus si è verificata verosimilmente fuori Regione, ed individuando tutte le persone che hanno avuto contatti stretti con il paziente, per le quali sono stati presi i provvedimenti dovuti a loro tutela e al fine del contenimento della diffusione della malattia.