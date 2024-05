Nuotatrici e nuotatori faentini in vetrina domenica scorsa al 21° Meeting nazionale Città di Ravenna – 37° Trofeo Michele Zaccaria, riservato alle Categorie Ragazzi, Juniores. Cadetti e Senioresorganizzato dal Rinascita Team Romagna. Alex Gaddoni (Ragazzi, 2008) si è confermato in grande forma vincendo nei 100 farfalla, nei 200 farfalla, nei 200 misti e piazzandosi secondo nei 400 misti. Filippo Cartilari (Ragazzi, 2010) è salito sul secondo gradino del podio nei 50 rana; Filippo Rondinini (Juniores, 2006) ha conquistato la medaglia di bronzo nei 400 misti, così come Nicola Bruschi (Juniores, 2006) nei 100 dorso e Gian Carlo Duran (Ragazzi, 2010) nei 50 rana. In campo femminile hanno brillato Giada Minelli (Juniores, 2008), seconda nei 200 farfalla, ed Andrea Maltoni (Cadette, 2006) argento nei 400 misti e bronzo nei 50 dorso, in cui ha nuotato sotto al tempo limite per i Campionati italiani di Categoria estivi assicurandosi la partecipazione, aggiungendosi pertanto a Gaddoni che già nel precedente weekend a San Marino aveva conquistato l’ammissione nei 100 e 200 farfalla e nei 200 misti.

Sabato 11 e domenica 12 maggio torneranno a gareggiare i nuotatori Master, attesi alla Multieventi Sport Domus di Serravalle per il 17° Trofeo San Marino.

Nel settore della pallanuoto con la 7^ giornata di ritorno ed ultima del Girone A del Campionato regionale Uisp si è chiusa domenica scorsa la stagione della squadra Master del Nuoto Sub Faenza in trasferta a San Giovanni in Persiceto contro la Centese che ha vinto per 13 a 11. Ai faentini è rimasta la consolazione di avere disputato la migliore partita della stagione nonostante si fossero presentati solo in 8. Il travagliato campionato di sole sconfitte è terminato con l’ultimo posto di una classifica dominata dalla Reggiana: al Nuoto Sub Faenza è venuto a mancare nell’arco della stagione un decisivo numero di giocatori, soprattutto della componente lughese, presi da impegni personali; elementi che potrebbero rientrare alla ripresa dell’attività a fine estate.

Nel settore giovanile per la squadra Esordienti Under 12 l’incontro, valido per la 4^ giornata nel girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin, di domenica scorsa in casa contro lo Sport Center Parma battuto per 13 a 8 ha segnato la chiusura della stagione ufficiale, dato che il 19 maggio, in occasione della 5^ giornata, sarà di riposo. E’ in fase di organizzazione, assieme a Ravenna, un torneo amichevole.

La squadra Under 13 ha rimediato martedì 30 aprile una sconfitta casalinga per 3 a 12 contro l’Unisport Carpi nell’incontro di recupero valevole per la 3^ giornata di ritorno del Campionato regionale Uisp, poi sabato 11 maggio alle 18.30 giocherà a Occhiobello contro il Dream Sporteam.

Intanto il Nuoto Sub Faenza ha già messo in calendario il corso estivo di avviamento alla pallanuoto per ragazzi con buona capacità natatoria che si svolgerà nelle vasche della piscina comunale di Piazzale Pancrazi dal 10 giugno al 26 luglio il martedì e il giovedì dalle 18.15 alle 19 e il venerdì dalle 9 alle 10.15.