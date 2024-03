Al Lignano Master Para Open l’Italia ha conquistato quattro medaglie nelle gare di singolare di classe, con l’oro di Giada Rossi, gli argenti di Carlotta Ragazzini ed Elena Elli e il bronzo di Federico Falco.

In classe 3 Carlotta Ragazzini si è imposta nei quarti per 3-0 (11-7, 11-7, 11-6) sulla brasiliana Thais Fraga Severo e in semifinale per 3-1 (11-3, 12-10, 12-14, 11-5) sull’altra brasiliana Marliane Amaral Santos. In finale ha lottato alla pari con l’indiana Sonalben Manubhai Patel, che si è imposta per 3-2 (11-8, 6-11, 7-11, 11-4, 11-8).