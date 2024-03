“Questa notte una mano ignota ha divelto la stele che, nel parco ‘Caduti di Nassirja’ , ricorda i 19 Italiani caduti in Iraq.

L’ atto è di una gravità morale e civile non qualificabile ed evidenzia il disprezzo che gli autori hanno verso le Istituzioni e la convivenza civile. Il gesto, vile e deprecabile, avviene in un momento in cui le Forze dell’Ordine sono soggette ad ingiustificati e continui attacchi da parte di ben individuati movimenti politici.

L’ Amministrazione Comunale esporrà denuncia contro gli autori, costituendosi parte civile nel caso siano individuati. La targa sarà al più presto ripristinata. Respingiamo con fermezza l’azione di chi vuol creare artificiosamente un situazione di tensione nel nostro Comune e richiamiamo tutti i cittadini ad un clima di concordia, rispetto politico e senso delle Istituzioni dello Stato.”

Dario Laghi Assessore con delega alla polizia municipale e sicurezza urbana, personale, immigrazione, protezione civile e volontariato.