In seguito alla ricezione di una “ALLERTA METEO IDROGEOLOGICA-IDRAULICA” da parte dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile con Allerta n°012/2024 valida dalle ore 00:00 del 19.01.2024 alle ore 00:00 del giorno 20.01.2024 , nel quale potranno verificarsi:

Per la giornata di venerdì 19 Gennaio sono previsti in mattinata venti di burrasca moderata (62-74 km/h) sull’Appennino centrale e venti di burrasca forte (75-88 km/h) sul crinale orientale da sud-ovest. Sulla pianura nord-orientale e sulla costa sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord est dalla tarda mattinata o primo pomeriggio. Il mare sarà agitato al largo con altezza d’onda superiore a 3,2 metri e direzione d’onda da nord-est. Le condizioni del mare sotto costa potranno generare fenomeni di erosione del litorale, in particolare nel settore centro-meridionale. Si segnala che la piena in atto sul fiume Secchia transiterà nel tratto vallivo con livelli prossimi o inferiori alle soglie di attenzione nella mattina, in progressiva decrescita durante la giornata. Sono previste inoltre deboli precipitazioni che assumeranno forma di neve a quote superiori a 300-400 metri.

La Capitaneria di Porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto dell’Ordinanza n°07/2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, che, tra l’altro, prevede in caso di allertamento segnalato dalla competente Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da ARPAE nonché, comunque, in presenza di condizioni meteo-marine avverse, il divieto a chiunque (ivi compresi i soggetti autorizzati) di accesso e di transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani, nonché l’obbligo a chiunque si trovi già in loco di abbandonare urgentemente le infrastrutture.