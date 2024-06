Una persona è stata investita da un treno alla stazione di Forlì poco prima delle 13.30. I soccorsi purtroppo si sono rivelati inutili. Le autorità non hanno ancora diffuso le generalità dell’uomo o della donna. La Polizia Ferroviaria ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica degli eventi.

L’incidente ha causato notevoli disagi lungo la linea Bologna-Ancona. La circolazione dei treni è stata inizialmente sospesa, mentre dalle 14 è stata riaperta con l’utilizzo però di un unico binario per permettere i rilievi dell’Autorità Giudiziaria. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito ritardi anche di 90 minuti.