Trent’anni a Faenza sono il bel traguardo che la ceramista giapponese Noriko Yamaguchi ha appena raggiunto. La mostra, che andrà a inaugurare il 5 luglio alla Bottega Bertaccini, alle 17.30, realizzata con la collaborazione dell’Ente Ceramica Faenza, intende festeggiare i tanti anni di vita nella nostra città e ripercorrere il suo cammino artistico.



Nata a Osaka, Noriko Yamaguchi si è laureata nel 1983 presso la “Kyoto City University of Arts”, per poi conseguire il Master presso la stessa Università. Nel 1996 ha ottenuto il diploma di perfezionamento biennale ad indirizzo plastico presso l’Istituto d’Arte “Ballardini” di Faenza. I suoi lavori testimoniano la versatilità dell’artista, capace di sperimentare su un materiale come l’argilla che, come dice lei stessa, “ si può tagliare, schiacciare, deformare, facendo vedere il suo movimento ”.



“Le sue opere rivelano una viva sensibilità per l’argilla attraverso il modellato semplice e potente che risente delle radici della terra d’origine, ma anche del contatto con un approccio più concettuale tipico dell’Occidente, al quale si riconducono anche le sperimentazioni con il colore, elemento tipico della ceramica italiana.



Un universo espressivo eterogeneo, dunque, che ha nell’ispirazione alla Natura l’elemento identitario cardine, che rende il lavoro di Noriko Yamaguchi così tipico del proprio paese d’origine e così attuale”.