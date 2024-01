Raffella Gasparri è la nuova vicesindaca del Comune di Conselice. L’incarico è stato affidato giovedì 18 gennaio dalla sindaca Paola Pula.

Già membra della giunta, Gasparri manterrà le attuali deleghe (Politiche socio-sanitarie e welfare, Politiche abitative, Associazionismo e volontariato, Servizi al cittadino, Gemellaggi e scambi culturali, Cultura, Partecipazione e comunicazione), mentre restano alla sindaca le deleghe lasciate dal vicesindaco uscente (Urbanistica, Edilizia privata, Lavori pubblici e patrimonio, Polizia locale, Legalità e sicurezza).

«L’esperienza che Raffaella ha maturato in giunta in questi anni le consentirà sicuramente di svolgere al meglio l’incarico da vicesindaca in questi ultimi mesi di mandato – è il commento della sindaca Paola Pula -. Visto l’orizzonte temporale limitato abbiamo scelto di mantenere l’attuale squadra, che può contare sull’affiatamento necessario per mantenere la dovuta operatività».