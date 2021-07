Dopo le dichiarazioni dei Giovani Democratici che accusavano di razzismo il capogruppo della Lega in consiglio comunale Gabriele Padovani, il centrodestra replica con le parole di Stefano Bertozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia.

I danni alla Fontana Monumentale durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia ai Campionati Europei di Calcio stanno ormai diventando un caso politico.

“Leggo oggi della sdegnata presa di posizione dei Giovani Democratici nei confronti della Lega e del suo capogruppo a proposito dei fatti della Fontana monumentale” ha scritto Bertozzi sul proprio profilo Facebook.

“Io inviterei i Giovani Democratici a guardarsi bene bene in casa, ma “molto molto moltissimo” bene, quando si gioca a moralizzare il rischio è di trovare qualcuno con la morale più grande della tua.

Non c’erano solo stranieri sulla fontana, ma pure faentini più o meno doc, tutti uniti in una maleducata (e sono gentile) idiozia. Non patriottismo, idiozia”.

Bertozzi fa riferimento alle numerose fotografie apparse in queste settimane sui social network che ritraggono ragazzi e adulti festeggiare sopra e dentro la fontana: “I social ahimè sono testimoni inquietanti ed inesorabili, soprattutto quando la sfrontatezza e l’arroganza (del potere), superano perfino l’opportunità di tenersi strette le prove delle proprie bravate anziché postarle edonisticamente a disposizione dell’universo mondo.

L’art. 13 del regolamento comunale sanziona con 50 simbolici euro chi fa il bagno in fontana. Sono in attesa che i Giovani Democratici, molto social ed interconnessi, aiutino l’amministrazione ed il Sindaco ad individuare i responsabili, chiunque essi siano, insistendo affinché vengano sanzionati.