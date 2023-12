Mercoledì 27 dicembre tornano i treni tra Faenza e Marradi, sulla linea Faentina, dove la circolazione ferroviaria era sospesa da maggio scorso per i danni al territorio provocati dal maltempo.

L’offerta ferroviaria tra Firenze e Borgo San Lorenzo è invariata rispetto a quella pre-alluvione, con l’aggiunta del nuovo treno R 18925 in partenza da Firenze alle 21.40, mentre subisce alcune variazioni tra Borgo S. Lorenzo e Faenza, a causa di una riduzione della velocità che i treni dovranno rispettare su un tratto di linea fra Marradi e Faenza. Nei giorni lavorativi sono previsti 10 collegamenti diretti tra Firenze e Faenza e 5 con interscambio a Borgo S. Lorenzo, mentre nei giorni festivi sono 10 i collegamenti diretti e 2 quelli con interscambio. Il programma completo delle corse è consultabile sui canali di vendita di Trenitalia e Trenitalia Tper

La continuità in sicurezza del servizio in quest’area, ancora interessata da possibili movimenti franosi, sarà soggetta alle eventuali limitazioni imposte dal gestore dell’infrastruttura in caso di specifiche allerte meteo.

In particolare, qualora la Regione Emilia-Romagna emetta per il giorno successivo un’allerta meteo rossa o arancione per rischio idrico e/o idrogeologico nell’area attraversata dalla linea, la circolazione dei treni fra Faenza e Marradi sarà sospesa a partire da tale data e fino a cessata emergenza. Contemporaneamente e compatibilmente con le condizioni di viabilità stradale i collegamenti saranno effettuati con autobus.

In caso di allarme da parte del SANF – il Sistema di Allertamento Nazionale per la previsione di possibili fenomeni franosi indotti da piogge – attivato da RFI lungo l’infrastruttura ferroviaria, sarà disposta dal gestore la chiusura immediata del tratto di linea compreso fra Faenza e Marradi. In quel caso i treni in viaggio raggiungeranno la destinazione finale e a seguire la circolazione verrà sospesa. Compatibilmente con le condizioni della viabilità stradale, sarà attivato un servizio di autobus.

La ripresa del traffico ferroviario sarà stabilita dal gestore dell’infrastruttura a fine emergenza e al termine delle verifiche previste.

Trenitalia e Trentalia Tper attiveranno tutti i canali disponibili per informare tempestivamente i viaggiatori di eventuali modifiche al servizio, in particolare attraverso annunci a bordo dei treni, informazioni tramite app e pagina Infomobiltà di Trenitalia e sito trenitaliatper.it. Previsti annunci dedicati nelle stazioni a cura del gestore dell’infrastruttura. Sarà poi attivato un flusso ad hoc con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna per la diffusione delle informazioni anche attraverso i rispettivi canali di comunicazione e le amministrazioni del territorio.