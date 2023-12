Il “Memorial Francesca Cacciari” ha dimostrato ancora una volta di essere un evento sportivo molto sentito e partecipato. Giunto alla terza edizione, organizzato dalla società di Faenza in collaborazione con la Nuova Co.G.I.Sport., è il meeting giovanile di nuoto riservato alle bambine ed a bambini delle categorie Esordienti B ed Esordienti C.

Alla manifestazione, svoltasi domenica scorsa nella piscina di Faenza, hanno partecipato alcune delle società più rappresentative dell’Emilia-Romagna: Imolanuoto, Rari Nantes Romagna Forlì, Villaggio del Fanciullo Bologna, Libertas Ravenna, faentina Happy Fit Faenza; per il Centro Sub Nuoto Club 2000 in gara gli Esordienti B allenati da Marco Mastrapasqua e gli Esordienti C da Giorgia Silimbani.

Le 15 medaglie d’oro, le 9 d’argento e le 13 di bronzo messe al collo dei suoi portacolori hanno permesso al Centro Sub Nuoto Faenza di aggiudicarsi il Trofeo del Memorial, mentre il Trofeo Tonino Spagnolo è stato vinto dalla Libertas Ravenna come squadra con il maggior numero di partecipanti.

Per la società di Faenza si sono messi in evidenza tra gli Esordienti B Sophie Tassinari 2^ nei 50 rana e 3^ nei 50 stile libero; Elena Coveri 2^ nei 50 stile libero e nei 50 farfalla; Sarah Di Pompeo 1^ nei 50 rana e 3^ nei 50 stile libero; Irene Bucci 3^ nei 50 rana; Nina Nicotra 3^ nei 50 dorso; Emma Alpi 1^ nei 50 farfalla; Emanuele Cacciari 1° nei 50 stile libero e nei 50 farfalla; Francesco Testa 1° nei 50 stile libero; Giuseppe Lega 2° nei 50 farfalla e 3° nei 50 rana; Valerio Chiarini 1° nei 50 rana; Luca Alpi 2° nei 50 rana e nei 50 farfalla; Nicola Visani 3° nei 50 rana e nei 50 farfalla. Nella stessa categoria ha conquistato l’oro la staffetta mista 4 per 50 stile libero composta da Lega, Tassinari, Testa, Coveri.

Ottimi risultati anche per gli Esordienti C del Centro Sub Nuoto Club 2000 con Marco Pini 1° nei 25 stile libero e nei 25 rana; Leone Villa 1° nei 25 stile libero e nei 25 rana; Elia Nonni 3° nei 25 stile libero e nei 25 rana; Simone Lippi 1° nei 25 rana e nei 25 farfalla; Francesco Bandini 1° nei 25 dorso e 2° nei 25 rana; Maria Giulia Boschi 2^ nei 25 stile libero e nei 25 farfalla; Matilde Vassura 3^ nei 25 rana; Adelaide Ragazzini 3^ nei 25 dorso e nei 25 farfalla. Sono andate a medaglia anche due staffette: la 4 per 25 stile libero mista prima con Adelaide Ragazzini, Leone Villa, Bruna Bucci, Christian Della Monica e la 4 per 25 stile libero mista premiata col bronzo con Matilde Vassura, Leonardo Codreanu, Maria Giulia Boschi, Marco Pini.

Nel pomeriggio precedente era andato in scena a Faenza con altrettanto successo l’Open Day di pallanuoto, con 15 bambini interessati che si sono divertiti ad affrontare questa disciplina e altri che non sono riusciti a partecipare, ma che potranno rifarsi in occasione del prossimo previsto intorno alla metà di gennaio.

Nel settore della pallanuoto giovanile la squadra Allievi Under 16 alla ripresa della 1^ fase di qualificazione del Campionato regionale Fin di categoria, è stata ospite della Polisportiva Comunale Riccione, che ha prevalso per 20 a 5. Nonostante il pesante passivo coach Piero Calderoni si è detto contento: “Ho visto un buon miglioramento; ci siamo presentati con 12 ragazzi dei quali tre erano Under 13, perché tutti i titolari erano ammalati; abbiamo rischiato di non andare a Riccione”. La partita del prossimo turno, valida per 6^ giornata vedrà i fantini ospitare i pari età di Ravenna sabato 13 gennaio alle 16.45.

E’ stata invece un turno positivo per la squadra Under 13 che nel Campionato regionale Uisp ha battuto a domicilio la Polisportiva Comunale Riccione col risultato di 12 a 5, dopo avere chiuso la prima frazione di gioco sul 7 a 0. Nell’ambito della terza giornata i ragazzi allenati da Sasha Bandini e Luca Cimatti, saranno in trasferta a Carpi sabato 13 gennaio per affrontare i locali dell’Unisport.

La formazione Master, che non ha ancora messo punti in carniere, nella terza giornata del girone A del Campionato regionale Uisp è scesa in acqua giovedì 21 dicembre alla piscina comunale di Reggio Emilia contro la Reggiana, che ha vinto col risultato di 15 a 6. La 4^ giornata vedrà la squadra di coach Spoglianti ricevere la Valmar Novafeltria nella serata di giovedì 11 gennaio.