Inizierà martedì 7 maggio la vendita dei biglietti per gara 3 dei quarti di finale play off tra Blacks Faenza e Akern Libertas Livorno che si giocherà venerdì 10 maggio alle 20.30 al PalaCattani.

I tagliandi si potranno acquistare on line su LiveTicket o nella sede dei Raggisolaris in via Nazario Sauro 4. Il giorno della partita, per disposizioni ricevute dalla questura, le biglietterie del PalaCattani resteranno chiuse.

Gli abbonati alla stagione regolare potranno acquistare il biglietto a prezzo ridotto e usufruire del diritto di prelazione sul loro posto recandosi in sede fino a giovedì 9 maggio compreso: non sarà possibile effettuare questa operazione on line. Bisognerà presentarsi in sede con la tessera dell’abbonamento o la ricevuta di pagamento.

I genitori degli iscritti alla Raggisolaris Academy avranno il biglietto a prezzo ridotto.

L’ingresso è omaggio per i portatori di handicap.

I PREZZI DEI BIGLIETTI PER I PLAY OFF

Tribuna Gold: 20€ intero; 15€ ridotto\young (6-18)\abbonati\genitori Raggisolaris Academy Tribuna Silver: 15€ intero; 12€ ridotto\young (6-18)\abbonati\ genitori Raggisolaris Academy Distinti e Curve: 12€ intero; 10€ € ridotto\young (6-18)\abbonati\ genitori Raggisolaris Academy Settore ospiti

Tribuna Silver (dietro alla panchina ospite): 20€ intero; 15€ ridotto\young (6-18)

Distinti e Curva: 15€; 12€ ridotto\young (6-18)

GLI ORARI DI APERTURA DELLA SEDE PER LA VENDITA DEI BIGLIETTI

Martedì 7 maggio: 9-12; 14-17 Mercoledì 8 maggio: 9-12; 14-17 Giovedì 9 maggio: 9-13; 17-19 Venerdì 10 maggio: 9-15