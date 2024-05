Il Gruppo civico “AlfonsineSolidale”, che ha partecipato attivamente alla realizzazione del Programma elettorale 2019/’24 concordato e proposto ai Cittadini/elettori delle Alfonsine nella Coalizione “AlfonsineSì”, intende fare una riflessione, responsabile e motivata, sulla esperienza di governo della Comunità.

Il gruppo civico “AlfonsineSolidale” ha espresso un sostegno leale ed operoso all’azione della Amministrazione comunale, all’interno della Giunta, in Consiglio comunale, nelle Consulte territoriali e nelle organizzazioni del Volontariato.

Nel periodo considerato sono accaduti eventi straordinari ed imprevedibili: pandemia CoViD, crisi energetica, alluvioni di maggio e tornado di luglio ‘23, che hanno condizionato l’impegno e rallentato la possibilità di attuare, in toto, il Programma.

Nonostante gli eventi, di cui sopra, sono state fatte, comunque, importanti scelte per favorire sicurezza sociale e qualità del vivere della nostra Comunità. Ricordiamo quelle che ci sembrano le più significative:

1) L’attenzione al riordino del traffico urbano per una mobilità sostenibile e sicura. E’ stato definito un Piano infrastrutturale ciclo-pedonale, attraverso un percorso partecipato per la mobilità veicolare, ciclabile e pedonale, sostenuto da due obiettivi di fondo: maggiore sicurezza nella mobilità urbana ed extra e contrasto all’inquinamento atmosferico ed acustico. E’ previsto un ampliamento delle zone con il limite di velocità di 30 km. orari nel centro urbano, l’istallazione di dissuasori della velocità, un maggior controllo da parte delle Forze dell’Ordine.

Parziale illuminazione LED e messa in sicurezza di attraversamenti pedonali.

Tre Bonus-BiciCasco (245 pz.) con parziale contributo della Amministrazione comun.

2) Il primo stralcio della ristrutturazione di via Borse, auspicando che quanto prima si proceda per il 2° e 3° stralcio (ultimando il tratto Senio-Fiumazzo, arricchito di Pista ciclo-pedonale). Molte altre opere infrastrutturali a sostegno di una rete stradale, sicura e scorrevole.

3) L’avvio del cantiere per la Rigenerazione dell’ex Mercato RisCoperto, 1° stralcio. Da apprezzare il percorso partecipato per attuare una struttura che risponda alle esigenze socio-economico-culturali, quale reale punto di aggregazione e di crescita della intera Comunità.

4) L’avvio della Casa della Comunità, in un contesto di grave difficoltà per l’intera sanità pubblica, collocata presso l’ex-ospedale che deve rispondere ai bisogni di salute della nostra comunità e che si può, e si deve, avvalere della presenza di almeno un medico durante l’arco della intera giornata ( 8→20 ), per alleggerire il ricorso ai PPSS (gli accessi impropri, codici bianchi e verdi, sono in AUSL-Romagna oltre il 60%) ed ai CAU (Centri Assistenza Urgenza), previsti a Lugo e Conselice per il 2024.

5) La modifica del “Regolamento comunale per la Partecipazione e l’iniziativa popolare” per favorire e valorizzare il contributo alla qualità di vita della intera Comunità.

6) La stipula di una Convenzione fra l’Amministrazione comunale e la Pubblica Assistenza delle Alfonsine che sostiene ed organizza un Gruppo di Soci volontari, adeguatamente formati, per la Protezione civile.

7) L’attenzione alla qualità dell’offerta formativa e culturale, pur restando comunque limiti e contraddizioni, per cui si auspica una maggiore attenzione, anche, alle due grandi Frazioni di Filo e Longastrino.

8) La nuova Palestra a Longastrino, opera fra le più importanti nell’ambito di edilizia e servizi scolastici.

9) Nuovo allestimento di CasaMonti sia come CEAS che Centro di Studi montiani. Adiacente la “CasinaMonti”, come punto di aggregazione socio-culturale.

Per avere un quadro più completo e dettagliato su quanto è stato proposto ed attuato in questi 5 anni, si rimanda all’opuscolo (AlfonsineSì-CentroSinistra. 2019/2024-5AnniInsieme) pubblicato dalla Amministrazione comunale che riassume, in sintesi, il tutto.

Un punto di dissenso riguarda la costruzione “ex-novo” della Scuola dell’Infanzia in corso Matteotti. Il Gruppo “Alfonsine Solidale” avrebbe preferito il sito dell’area ex-Samaritani, al fine di ottenere un’integrazione con il Polo scolastico. Tale scelta fu sostenuta anche dalla ex Dirigente scolastica. Le motivazioni, critiche verso questa scelta, sono diverse.

Il Gruppo ritiene doveroso ringraziare quanti si sono impegnati nel confronto propositivo e nell’impegno per l’attuazione del Programma. In particolare la eletta in Consiglio comunale Francesca Verlicchi ed Angelo Antonellini, nominato dal Sindaco quale membro della Giunta municipale.

Il Gruppo civico “AlfonsineSolidale”, che ritiene di avere esaurito il proprio compito di collaborazione con la fine del mandato in corso, esprime, in modo consapevole e motivato, sostegno al Candidato Avv. Riccardo Graziani per le Elezioni amministrative di giugno prossimo.”