I neo promossi faentini hanno incassato la sesta sconfitta su altrettante partite sin qui disputate. Sabato scorso ad Ancona gli Osimo Pirates hanno prevalso per 17 a 2: il Centro Sub Nuoto ha fatto vedere buone cose e messo in difficoltà i quotati marchigiani nelle battute iniziali, poi i padroni di casa hanno dettato i ritmi di gioco e mantenuto il controllo dell’incontro fino al termine. Ancora una volta Faenza ha dovuto fare i conti con le assenze: nel caso, quella dell’allenatore-giocatore Michele Solaroli, bloccato da un’indisposizione e sostituito a bordo vasca da Piero Calderoni. Nella 9^ giornata in programma sabato 2 aprile il Centro Sub Nuoto osserverà il suo turno di riposo e si ripresenterà in vasca giovedì 7 aprile alle 21.30 per giocare il derby romagnolo con Ravenna, recupero della 1^ giornata programmato alla piscina “Gianni Gambi” di Ravenna, “casa” di entrambe le squadre.

Altri risultati dell’8^ giornata (sabato 26 marzo): BluGallery Team San Severino Marche-Rari Nantes Bologna 7 a 14; Tolentino-Jesina 8 a 11; Persicetana-Team Marche Moie n.p.; riposava Ravenna.

Alla ripresa del Campionato regionale Fin Under 16 dopo una settimana di sosta, la squadra di coach Piero Calderoni ha ricevuto a Faenza lo Sterlino Bologna, che è riuscito a tornare a casa con la vittoria per 9 a 8. “E’ stata una partita bella e combattuta fino alla fine – commenta l’allenatore -; per alcuni tratti siamo stati in vantaggio, ma i nostri avversari hanno fatto qualcosa in più”. L’Under 16 tornerà in acqua domenica 10 aprile alle 17 per ricevere Ravenna nel quadro della 7^ ed ultima giornata della prima fase di qualificazione.

Lo Sterlino ha sgambettato anche la squadra Under 13 faentina che sabato pomeriggio si è presentata a Bologna, mancando per un soffio la vittoria. “Anche il risultato finale di 10 a 12 testimonia che, partita dopo partita, si notano dei miglioramenti di tutto il gruppo” commenta l’allenatrice Giulia Bonoli. Ricordando che dovrà essere recuperata la partita a Riccione (1^ giornata), il calendario del Campionato Uisp prevede per i giovani faentini nel prossimo turno la gara di sabato 2 aprile alle 18 alla piscina di Codigoro contro i pari età dell’Emilia Pallanuoto.

Domenica scorsa la piscina “Carmen Longo” di Bologna ha ospitato un raduno collegiale di selezione per la Rappresentativa Emilia-Romagna riservata ai giocatori nati nel 2008 e nel 2009: c’erano anche tre faentini che in questi anni hanno mostrato netti miglioramenti. Si tratta di Alex Gaddoni e Mattia Pini nel ruolo di esterni e del portiere Francesco Zanzi.