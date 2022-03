Hanno dimostrato di avere meritato la partecipazione ai Criteria Nazionali Giovanili di nuoto le quattro atlete del Centro Sub Nuoto Club 2000 che coach Marco Fregnani ha accompagnato nello scorso weekend allo Stadio del Nuoto di Riccione. Andrea Maltoni (2006, Juniores 2° anno) nei 50 dorso e nei 400 misti è andata vicinissima ai primati personali realizzati solo 3 settimane fa in occasione delle Finali regionali, riuscendo comunque a guadagnare posizioni in classifica. Gaia Gionta (Cadetti) ha offerto nei 200 rana una prestazione incoraggiante ed in netto miglioramento rispetto a quanto nuotato durante le Finali regionali, anche se è ancora distante dai tempi della prima parte di stagione, prima dell’infortunio che l’ha costretta a non allenarsi per quasi due mesi. Giada Minelli (2008, Ragazzi 2° anno) nei 200 farfalla e Penelope Sangiorgi (2007, Juniores 1° anno) nei 100 dorso hanno nuotato in vista delle future partecipazioni in ambito nazionale, ma sono rimaste lontane dai migliori tempi stagionali, a causa della condizione, in calo dopo aver finalizzato la preparazione in occasione delle Finali regionali di inizio marzo, e di un pizzico di emozione data dall’importante contesto, che vedeva in gara oltre 900 atlete.

Il prossimo appuntamento del nuoto in corsia per la società di Faenza sarà dal 9 al 13 aprile al Campionato italiano primaverile Assoluto che vedrà al via Michele Busa.

Le prove di qualificazione al Trofeo Invernale Esordienti, svoltesi nella piscina di Pinarella di Cervia, hanno visto il Centro Sub Nuoto Club 2000 piazzare 10 nuotatori, tra Esordienti A e B in ben 19 finali, che si disputeranno sabato 2 e domenica 3 aprile, allo stadio del nuoto di Riccione. Federico Cacciari, Tommaso Alberelli, Giacomo Naldoni, Alessandro Penazzi, Linda Martelli, Anita Neri, Alberto Fabbri, Greta Amadei e Filippo Cartilari cercheranno di conquistare un podio tra i 10 migliori atleti in Emilia-Romagna della Categoria di appartenenza, nelle loro rispettive specialità.

Domenica scorsa si sono messi in evidenza anche le nuotatrici e i nuotatori più giovani nella piscina di Cesenatico, dove si è disputata la prima prova del Campionato Libertas Propaganda – Memorial “Rodolfo Nisiro” a ricordo del compianto presidente del Nuoto Club 2000, manifestazione tornata dopo quasi due anni di fermo a causa della pandemia. Per la società faentina hanno gareggiato 14 atleti tra Esordienti B1 femmine e C2 maschi. “Tutti i bambini hanno ottenuto ottimi tempi – riferisce coach Annalisa Nisiro -: Sofia Baraccani ha vinto nella specialità della rana, dove Arianna Viola è andata a podio, così come Gioia Ghinassi nella specialità del dorso”. La seconda prova è in programma a Faenza domenica 24 aprile.