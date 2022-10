Nyck de Vries sarà il nuovo pilota dell’Alpha Tauri nel 2023. La scuderia faentina saluta Pierre Gasly, destinato all’Alpine. La notizia era già circolata in ambiente motoristico, ma in occasione del Gran Premio del Giappone è diventata ufficiale. Compagno di squadra di de Vries sarà Yuki Tsunoda, confermato alla guida dell’Alpha Tauri proprio in questi giorni.

l 27enne pilota olandese dà ufficialmente il via alla sua carriera in F1 con già una gara all’attivo, avendo sostituito Alex Albon nel GP d’Italia di quest’anno. Inoltre, ha completato diverse sessioni FP1 nel corso del 2022. Dominante in altre categorie, Nyck vanta una serie di titoli; in particolare, è stato Campione del Mondo FIA Formula E 2020-2021 e Campione FIA Formula 2 2019, oltre a essersi laureato Campione del Mondo Karting nel 2011 e nel 2011.

“Sono davvero entusiasta di entrare a far parte della Scuderia AlphaTauri per il 2023”, ha dichiarato Nyck de Vries. “Voglio ringraziare Red Bull e il team per avermi dato l’opportunità di guidare in F1. Dopo la Formula 2, ho intrapreso un percorso leggermente diverso con il motorsport ma la F1 è sempre stata il mio sogno e sono felice di poterlo realizzare. Quest’anno ho avuto diverse occasioni di provare la monoposto 2022 e credo che questo mi possa aiutare nella preparazione della prossima stagione. Avendo trascorso la maggior parte della mia adolescenza in Italia per il karting, mi sono sempre sentito a casa. Per me quindi è fantastico unirmi a un team italiano dall’atmosfera familiare. Non vedo l’ora di conoscere tutti e costruire il nostro rapporto in vista della prossima stagione”.

Franz Tost ha aggiunto: “Scuderia AlphaTauri ha vissuto un periodo di grande successo con Pierre. Non dimenticheremo mai la sua fantastica vittoria a Monza e i suoi podi in Brasile e in Azerbaijan. Voglio ringraziarlo per tutto l’impegno profuso negli ultimi anni e gli auguro il meglio per il suo futuro”.

“Adesso siamo lieti di cominciare un nuovo capitolo con Nyck a cui do il benvenuto alla Scuderia AlphaTauri. È un pilota dalle grandi capacità e lo ha dimostrato vincendo in tutte le categorie in cui ha gareggiato, con tante corse e campionati all’attivo. Il suo ultimo grande successo è stato il Mondiale di Formula E, prova evidente che è un pilota molto competitivo che merita un posto in F1. Non vedo l’ora di vederlo al volante della nostra vettura: sono sicuro che con Yuki e Nyck avremo una line-up di piloti molto forte per il 2023”.

Inevitabile l’omaggio a Pierre Gasly, definito, con una metafora del mondo del calcio, il numero 10 della squadra.

Il rapporto fra Red Bull e Pierre Gasly è stato un rapporto iniziato prestissimo, fin da giovanissimo infatti il pilota ha fatto parte dell’universo della squadra austriaca. Il punto più alto di questi anni rimane la vittoria al Gran Premio di Monza del 2020, a cui segue la splendida stagione del 2021.