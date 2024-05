Prosegue fino al 2 giugno Exodus – Umanità in cammino a cura da Lélia Wanick Salgado, nell’ambito del Festival delle culture di Ravenna. Per approfondire i temi della mostra sono in programma una serie di visite guidate sabato e domenica alle ore 16.30 (prenotazione obbligatoria 0544 482477).

Domenica 12 maggio dalle 15.30 gli allievi del Conservatorio Statale “Giuseppe Verdi” di Ravenna eseguiranno una serie di brani ispirati ai continenti fotografati da Sebastião Salgado. I concerti fanno parte del programma EXODUS: ECHI DAL MONDO, cinque domeniche in cui la musica offre ai visitatori nuove sollecitazioni ispirati ai vari luoghi del mondo.

Il programma del secondo appuntamento prevede:

J.B.Boismortier: Concerto in mi minore, B. Bartok Roumanian Dances, M. Berthomieu Chats, H. Arlen Over the rainbow eseguiti dll’Ensemble di flauti composto da Alessia Amadio, Michele Benini, Giacomo Parini, Alexsandra Pickard, Lia Pizzigati , Oleksandra Kharitoniuk.

Mario Castelnuovo-Tedesco: Ecloghe per flauto, corno inglese e chitarra Andantino quieto – Allegro con spirito (tempo di saltarello) – Lento elegiaco –– Girotondo (allegro vivace, con spirito) eseguiti da Michele Benini. Flauto, Fabiana Evangelista, corno inglese, Federico Baldassari, chitarra.

Hector Villa-Lobos: Bachianas brasileiras n. 5 per soprano e chitarra, Fernando Obradors El vito per soprano e chitarra, Mario Castelnuovo-Tedesco La ermita de San Simon per soprano e chitarra eseguiti da Camilla Pacchierini, soprano e Francesco Scaglioni, chitarra.

Per i bambini e le loro famiglie sabato 11 maggio alle ore 16.00 un incontro speciale Movimento, ritmo e andamento. Un percorso articolato in una breve visita guidata alla collezione permanente dei mosaici contemporaneidel MAR, seguito da un laboratorio grafico creativo dove i partecipanti creeranno il loro elaborato a collage partendo dalle suggestioni ricevute in mostra. Ogni bambino costruirà il proprio sentiero dei sentimenti mettendo alla prova capacità di immaginazione e di astrazione. L’attività è consigliata per bambini dai 5 agli 11 anni.

€ 6 bambini – € 8 genitori con visita guidata e laboratorio (durata 1h/30)

Informazioni e prenotazioni 0544 482477

Oltre alle Collezioni del MAR e alla mostra Exodus – Umanità in cammino fino al 2 giugno è in programma Disegnare il mosaico. La collezione dei cartoni della famiglia Signorini a cura di Giovanni Gardini. La mostra raccoglie numerosi cartoni per il mosaico realizzati da Renato Signorini e dalla sua bottega che sono parte dell’archivio che gli eredi hanno generosamente voluto donare all’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna, di cui Renato Signorini è stato prima allievo, poi docente, infine direttore della Scuola del Mosaico dal 1934 al 1976.

MAR

Orario: dal martedì al sabato 9-18; domenica e festivi 10-19, lunedì chiuso (il servizio di biglietteria termina mezz’ora prima della chiusura)

Aperture festive

2 giugno: 10.00 – 20.00

Aperture straordinarie

18 maggio NOTTE DEI MUSEI apertura fino alle 23.00(ingresso € 5.00 dalle 18.00 alle 23.00)

31 maggio 9.00- 23.00

1 giugno: 9.00 – 20.00

Ingresso

intero 10 €, ridotto 8 €, studenti Accademia e Università 6 €, omaggio bambini fino ai 14 anni e tutte le categorie aventi diritto