È stata un’edizione di Faenza Rock Speciale Natale 2023 venerdì sera al Piccadilly di Faenza con diversi stili e musiche tra band e cantautori, trapper e rapper, dj e tutti gli ensemble di diversi orientamenti musicali, a cura di Materiali Musicali e Casa della Musica con il supporto del Comune di Faenza e della Regione Emilia Romagna, coordinati da Giordano Sangiorgi.

Le band iscritte per il Natale Speciale Faenza Rock 40 del 22 dicembre erano The G5 Project, Fratelli & Margherita, Bubbas Brigada, Temperie, IN – Depth, Hidden Wolf, Apeyros e Dive to Die.

La serata è stata aperta da Giulia Vestri, che ha appena vinto in duo il Premio Pigro, dedicato a Ivan Graziani.

Una giuria formata tra gli altri dal cantante faentino John Calzolari, tra i 60 selezionati in tutta

Italia che faranno parte del prossimo cast di The Voice Senior, dalla promoter Marcella Pappiani di Vitignanostock, dal vocal coach Ruggero Ricci, dal cantautore Claudio Toschi, da Ali della Sala Prove Ali Musicali e da tanti altri ha stabilito il vincitore del 2023 e i premiati.

A unanimità hanno cosi vinto Fratelli & Margherita, con una proposta country folk rock di grande impatto, già presenti a Faenza in alcuni importanti concerti come la raccolta fondi per La Piccola Betlemme in Piazza del Popolo a Faenza quest’estate. La band ha ricevuto il premio in ceramica offerto dall’Avis di Faenza, mentre The G5 Project hanno vinto il Premio della Critica con un rap crossover di grande impatto, gli Apeyros il Premio del Pubblico, grazie al voto popolare, il duo cantautorale Temperie è stato premiato per il miglior testo e voce, la cantante Elena dei Dive to Die per la voce e Edoardo Berti è stato scelto come miglior batterista del concorso.