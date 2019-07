Mauerspringer: a Faenza il grande festival internazionale del teatro di strada

Mauerspringer, il festival europeo del teatro di strada arriva a Faenza e nei comuni limitrofi grazie al Teatro due Mondi e al programma “Europa creativa”. “Mauerspringer, saltatori di muri. Nuove forme di espressione artistica e di partecipazione nel teatro di strada” sarà il titolo completo del festival che si terrà nei territori della Romagna Faentina dal 3 al 13 settembre. Francia, Germania, Spagna, Serbia e Italia i paesi coinvolti. 10 spettacoli, di cui 6 in anteprima nazionale, 4 laboratori teatrali partecipati e una mostra fotografica dedicata al teatro di strada saranno i contenuti del festival che arriva in Italia dopo gli appuntamenti che si terranno durante tutta l’estate in Spagna, Francia e Germania.

Insieme al festival anche un concorso a premi, a cui si potrà giocare attraverso l’apposita app creata per Mauerspringer. Giocando e imparando a conoscere l’Europa, si potrà vincere un viaggio e un soggiorno per due persone per tre giorni a Bielefeld, in Germania, dove dal 26 agosto all’1 settembre si terrà l’ultima tappa di Mauerspringer prima del festival manfredo. Per i non faentini, invece, la possibilità di scegliere un soggiorno a Faenza in occasione della rassegna ideata dal Teatro Due Mondi.