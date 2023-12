Lo stato di salute dell’economia e dell’occupazione sarà uno dei temi centrali della tavola rotonda, organizzata dalla Cgil, che si svolgerà lunedì 4 dicembre alle 10,30 alla Sala convegni dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale in via Antico Squero 31.

L’incontro pubblico sarà aperto dalla presentazione del rapporto “Osservatorio economia e lavoro in provincia di Ravenna” – a cura di Ires (Istituto ricerche economiche sociali) – che sarà illustrato da Fabjola Kodra. Seguirà una tavola rotonda a cui interverranno Giuliano Guietti, presidente Ires Emilia Romagna, Giorgio Guberti, presidente della Camera di Commercio di Ravenna-Ferrara, Daniele Rossi, presidente di AdSP Mare Adriatico centro-settentrionale, e Marinella Melandri, segretaria generale della Cgil Ravenna. La tavola rotonda sarà coordinata da Carmelo Domini, vicedirettore del Corriere Romagna.

“La tavola rotonda rappresenta un’opportunità per riflettere sulle prospettive economiche e occupazionali del nostro territorio – commenta Marinella Melandri -. In gioco sembrano esserci buone opportunità per l’economia provinciale con diversi progetti che dovrebbero garantire sbocchi occupazionali di qualità. Per ora, però, fatichiamo a vederne gli effetti, l’economia sta rallentando e vanno considerati anche i contraccolpi dell’alluvione. La lettura dei dati del report, a cura di Ires, dovrà aiutarci a comprendere la situazione, focalizzare gli interventi possibili per cogliere le opportunità di crescita del territorio in una logica di sostenibilità e di consolidamento del mercato del lavoro”.