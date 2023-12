Nella mattinata di sabato, una delegazione dell’associazione carabinieri della cittadina di Chiari, nel bresciano, ha fatto visita a Palazzo Manfredi per consegnare al sindaco Massimo Isola una donazione raccolta da devolvere al Comune di Faenza dopo gli eventi alluvionali. La delegazione era composta dal presidente maresciallo in congedo Michele Pelosi e dai soci, luogotenente in congedo Michele Miami e dal carabiniere in congedo Pietro Tota. Il sindaco Isola dopo aver illustrato gli avvenimenti del 2 e 16 maggio, nel ringraziare la delegazione bresciana per il gesto di generosità nei confronti della città, ha consegnato loro una stampa litografica appartenente alle vedute del pittore Romolo Liverani.