La Fiab Ravenna per celebrare la ricorrenza della Liberazione di Ravenna, avvenuta il 4 dicembre 1944, ha reso omaggio ai Caduti di tutte le guerre con l’evento ‘Un fiore per non dimenticare’. Durante la pedalata del sabato mattina i soci ravennati della Fiab hanno deposto un fiore presso diversi cippi – dalla lapide in Piazza del Popolo al sacrario di Camerlona, al cimitero militare di Piangipane, per terminare l’iniziativa al Ponte degli Allocchi – che ricordano chi ha perso la vita sia nella Prima Guerra Mondiale che nella Seconda, il tutto nella speranza che i conflitti ora in corsa terminino quanto prima.