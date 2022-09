“Le colonie feline gestite dalla Sezione ravennate dell’Enpa sono da molti anni seguite dai nostri volontari che si avvalgono di un veicolo obsoleto, il quale periodicamente ci dà dei problemi.

In questi giorni l’automezzo è giunto al “capolinea” ed è nell’impossibilità di svolgere la sua utile ed importante attività volta a raccogliere i gatti che vivono in libertà per sottoporli alle importanti sterilizzazioni ambulatoriali nonché alle cure veterinarie di cui gli stessi necessitano.

Si può quindi ben comprendere che la nostra attività ha subito un arresto molto penalizzante e quanto mai nocivo per quanto si rende indispensabile realizzare in favore dei gatti randagi.

In considerazione di quanto sopra, inviamo un appello a tutti i soci e simpatizzanti, affinché se a loro fosse possibile, ci contattino al fine di valutare la possibilità di ottenere un automezzo in comodato gratuito, da utilizzare per la realizzazione delle nostre suddette finalità istituzionali.

Confidando nella Vostra sensibilità ed attenzione restiamo speranzosi di ricevere una Vostra risposta positiva e Vi porgiamo i nostri cordiali saluti.”