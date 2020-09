Silent Play per Dante: dalla silent disco una nuova modalità per visitare Ravenna al tempo di Dante

La tecnologia della silent disco applicata al turismo. Presentata la nuova visita guidata di Ravenna “Silent Play per Dante”, il nuovo percorso che partirà da mercoledì, e sarà attivo per piccoli gruppi ogni mercoledì, venerdì e sabato, per visitare la zona dantesca, il palazzo della provincia, la biblioteca Classense e Tamo. Grazie alla tecnologia, i visitatori potranno attraversare la città che ospitò Dante nel Trecento, incontrando personaggi, luoghi e terzine legate alla memoria del Poeta. Basterà indossare un paio di cuffie, messe a disposizione dal Comune nell’ufficio turistico di piazza San Francesco, per seguire il racconto degli attori. Al momento la visita è disponibile in italiano, mentre è in fase di ultimazione la versione in inglese. Saranno poi altre due le versioni che il Comune realizzerà a seconda della provenienza dei turisti e delle richieste per questa nuova esperienza.