La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge riforma della professione di guida turistica. La legge è necessaria per contrastare l’abusivismo, garantire il lavoro alla categoria, dare accesso alla professione in modo legittimo a nuove guide turistiche. Il testo di legge, per essere pienamente operativo, necessita ora dell’approvazione di alcuni decreti attuativi.

Con l’approvazione della nuova legge, ci sono anche novità per abilitarsi alla professione di guida turistica sul tutto il territorio nazionale.

Tra queste, occorre superare un esame indetto dal ministero, a seguito del quale è necessaria l’iscrizione all’albo nazionale. L’esame consiste nel superamento di tre prove (scritta, orale e tecnico pratica riguardanti le materie di storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilità e inclusività dell’offerta turistica).

Potranno accedere all’esame per la professione chi è in possesso di una laurea magistrale o triennale; inoltre, è necessaria la certificazione della conoscenza di almeno due lingue straniere di cui una a livello C1 (chi è in grado di esprimersi in maniera scorrevole e quasi senza errori) e l’altra a livello B2 (chi è in grado di esprimere un’opinione su una vasta gamma di argomenti in modo spontaneo e chiaro).

E’ previsto l’elenco nazionale delle guide turistiche al quale saranno iscritti, a domanda, coloro che hanno superato lo specifico esame di abilitazione ottenendo il riconoscimento della qualifica professionale.

Iscom E.R. Ravenna, l’istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo, in collaborazione con Confcommercio Ravenna, organizza un corso preparatorio utile a rafforzare le competenze di coloro che intendono avvicinarsi a questa professione per sostenere l’esame per diventare guida turistica.