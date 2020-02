Nuovo consiglio di amministrazione per Ravenna Incoming: sinergie con Cervia, Rimini e Comacchio

Si è presentato il nuovo consiglio di amministrazione del consorzio Ravenna Incoming, il consorzio formato dagli operatori del turismo che si occupa della promo-commercializzazione del territorio. Entrano soci importanti come il Parco di Mirabilandia, l’Aeroporto di Rimini e Costa Parchi, la società che gestisce Acquafan, Italia in Miniatura, il parco Oltremare e l’acquario di Cattolica. Il nuovo percorso vedrà Ravenna camminare a fianco di Cervia e Comacchio, già dal 20 febbraio, quando a Monaco il consorzio si presenterà al primo appuntamento internazionale dedicato al turismo. Seguiranno poi Berlino e San Pietroburgo. Saranno 25 in tutto le tappe nel corso dell’anno fra fiere e incontri con gli operatori del settore. Con l’aiuto dell’aeroporto di Rimini, il primo obiettivo è quello di sviluppare il mercato russo mentre in questi giorni inizieranno i ragionamenti sull’anniversario dantesco.

Nuovo consiglio di amministrazione:

Gilles Donzellini (La Campaza) – Presidente

Nicolò Scialfa (Federalberghi) – Vicepresidente

Riccardo Marcante (Mirabilandia) – Vicepresidente

consiglieri:

Mauro Mambelli (Confcommercio)

Filippo Donati (Hotel Diana)

Gianluigi Casalegno (La Reunion)

Alan Bittner (Costa Parchi)

Nicola Musca (Grand Hotel Mattei)

Leonardo Corbucci (Aeroporto di Rimini)

Francesca Ferruzzi (direttrice Ravenna Incoming)