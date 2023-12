La Stagione musicale de La Corelli al Teatro di Cervia entra nel vivo con il concerto in programma sabato 23 dicembre alle ore 21. Sul palcoscenico del Comunale, accanto all’Ensemble dell’Orchestra, ci saranno gli artisti del Coro “Voices of Joy” diretto da Daniela Peroni, tra le migliori realtà gospel del nostro territorio per la qualità della ricerca e dell’interpretazione del repertorio afroamericano.

Il Coro, accompagnato dall’Ensemble La Corelli, sarà protagonista di un concerto emozionante, che ruoterà intorno ai brani di “Reborn”, il loro nuovo album, dedicato al grande desiderio di rinascita maturato in questi anni difficili per tutti noi. Album e concerto celebrano il piacere di cantare, di stare insieme e di incontrare il pubblico, da sempre molto presente alle performance del Coro: più di 50 voci che in oltre 20 anni di esperienza hanno portato sul palcoscenico qualcosa come 200 concerti, specializzandosi nell’esecuzione delle più importanti pagine del gospel americano, con incursioni nel repertorio delle colonne sonore della cinematografia internazionale e rivisitazioni in chiave moderna di brani della tradizione.