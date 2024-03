Si è conclusa poco fa al Pala De André l’ultima riunione di coordinamento presieduta dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa con tutta la macchina organizzativa per l’arrivo domani mattina previsto per le ore 8 a Porto Corsini (banchina Terminal Crociere) della nave ONG Life Support di Emergency con 71 migranti a bordo di cui 3 minori e tra questi 2 non accompagnati.

La situazione a bordo è ritenuta stabile, e soddisfacente quella sanitaria con esclusione di un caso che necessiterà di trasporto in ospedale

“Saranno fatti scendere dalla nave – ha dichiarato il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa – prima coloro che hanno priorità di trattamento per varie patologie tra cui un ragazzo che dovrà essere trasferito in ospedale, poi i minori non accompagnati e l’unica donna a bordo, infine coloro che hanno casi di scabbia già in trattamento farmacologico a bordo nave.”

I trasferimenti avverranno da Porto Corsini con mezzi della Croce Rossa Italiana fino al Pala De André dove avverranno tutte le operazioni sanitarie e di polizia.

Sono stati allestiti 3 laboratori sanitari, spazi per i Servizi Sociali del Comune e della Questura per foto segnalamento e procedure identificative, e un’area ristoro.

Saranno prelevati direttamente al Pala De Andrè i migranti diretti a Forlì Cesena (9)e a Rimini (5), gli altri saranno accompagnati in pullman a Bologna (53) e distribuiti tra le varie provincie secondo il piano di riparto predisposto dalla Prefettura di Bologna.

“Come sempre finora – ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa- la macchina organizzativa messa in campo ha risposto con efficienza e tempestività e, in poco tempo, è stato così possibile riallestire il Pala de Andrè come già successo nei precedenti sbarchi. In Totale saranno 939 i migranti giunti a Ravenna nei 9 sbarchi finora avvenuti.