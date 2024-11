Funerale per l’ex Farmografica ? Lavoratori e sindacati di nuovo in corteo per le vie di Cervia

Si è celebrato il funerale dell’ex Farmografica ? I lavoratori dello stabilimento cervese e i sindacati sperano il contrario. Tuttavia, nel pomeriggio di mercoledì 13 febbraio il nuovo corteo indetto per protestare contro il trattamento offerto ai dipendenti dell’azienda alluvionata è stato aperto da una bara con sopra il nome di AGR – Arti Grafiche Romagnole, il nome scelto dal gruppo Focaccia per far ripartire l’attività lavorativa. Purtroppo il mancato accordo fra Focaccia e il Ministero sui fondi statali a finanziamento del progetto ha fatto naufragare tutto, quando la vicenda ormai sembrava conclusa. Occorrono oltre 21 milioni di euro. Focaccia chiede allo stato di intervenire al 50% a fondo perduto. Invitalia, per conto del Ministero, ha messo sul piatto un prestito di 5 anni.