Pums. Bertozzi: “È un processo involutivo a danno del centro”

Dopo l’approvazione in consiglio comunale, non si placano le discussioni attorno al nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. L’opposizione, che in assemblea ha duramente contestato i programmi dell’amministrazione comunale, continuerà anche nei prossimi mesi a tentare di intervenire sui singoli provvedimenti. Al centro della discussione, in particolare, la riduzione del 20% dei parcheggi in centro storico e gli investimenti. Fra le richieste dell’opposizione anche la progettazione della bretella Via Emilia-Via Granarolo, progetto che la città attende da decenni