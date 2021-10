Sono 31 le barche a vela già iscritte alla‘Go to Barcolana da Ravenna’, la nuova rotta che partirà il 7 ottobre da Marina di Ravenna direzione Golfo di Trieste e al cui vincitore sarà assegnato, per la prima volta, il Trofeo Gruppo Hera.

Si tratta di una delle regate di avvicinamento alla 53^ edizione della Barcolana, la regata velica più grande del mondo che si terrà dal 5 al 10 ottobre prossimi, ed è organizzata dal Circolo Velico Ravennate in collaborazione con la Società Velica di Barcola e Grignano (SVBG), grazie alla partnership con il Gruppo Hera.

I team delle imbarcazioni provenienti dalla costa adriatica centrale e meridionale che vogliono partecipare all’avvincente regata collaterale lunga 95 miglia marine (circa 176 km) possono iscriversi fino al 4 ottobre presentando il modulo (https://forms.gle/czTXrQRUz1EeuRye8).

Il primo Trofeo Gruppo Hera

Per il nuovo format “Go to Barcolana da Ravenna” c’è in palio il TrofeoGruppo Hera, realizzato dalla studentessa Yuyu Zhao vincitrice del concorso interno indetto dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna, che passerà di mano in mano ai vincitori di ogni edizione con la formula ‘Challenge perpetuo’. Quest’anno aconsegnarlo all’equipaggio che si aggiudicherà il podio sarà il Presidente della SVBG Mitja Gialuz.

Un sistema di compensi per far competere tutte le imbarcazioni ad armi pari

Per consentire a tutti i concorrenti di potersi aggiudicare il Trofeo Gruppo Hera, grazie ad un accordo con Uvai, la classifica over all verrà stilata adottando un sistema di tempi compensati. Questo sistema, sviluppato e messo a punto dall’Orc in oltre 20 anni di sperimentazione, permette ad imbarcazioni di diverse dimensioni e con caratteristiche eterogenee di poter competere ad armi pari su uno stesso percorso.