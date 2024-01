“Nel consiglio comunale di ieri è stato presentato un ordine del giorno dai consiglieri Renald Haxhibeku del Partito Democratico, Andrea Vasi del PRI e Giacomo Ercolani della Lega.

Il tema è quello del parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna dove sono state segnalati parecchi episodi di furti, specialmente durante la stagione estiva.

«Il parcheggio è diventato sempre più importante per la stagione estiva – scrivono i consiglieri – vista la riduzione dei posti auto in seguito alla riqualificazione degli stradelli retrodunali del litorale.

Nel febbraio scorso la giunta comunale ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2023 – 2025, nel quale è previsto un ulteriore ampliamento dell’area del parcheggio.

Sono state anche in passato avanzate da diverse parti richieste in merito al potenziamento della sicurezza nel parcheggio. È in corso di valutazione, da parte della Polizia Locale, un impiego maggiore delle pattuglie sul posto oltre ad una più strutturata soluzione come l’ipotesi allo studio per l’installazione di un sistema di video.»

È stato dunque chiesto di potenziare la presenza di punti luce mediante l’installazione di ulteriori pali dell’illuminazione anche nella nuova area, oltre che di valutare l’ipotesi di automatizzare il parcheggio scambiatore mediante l’installazione di apparecchiature elettroniche negli ingressi e uscite per la lettura delle targhe.

Si chiede inoltre l’installazione agli ingressi di un pratico e visibile display che renda noto il numero degli stalli disponibili.

«È molto importante – ha dichiarato Renald Haxhibeku – investire sul parcheggio scambiatore per assicurare che i lidi siano attrattivi e facilmente fruibili. Per la prossima stagione estiva vogliamo essere pronti ad accogliere, nel miglior modo possibile, turisti e ravennati nelle nostre spiagge.»”