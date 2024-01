Cominciano a fare sul serio i più giovani nuotatori del Nuoto Sub Faenza, tornati con dieci medaglie da Imola dove domenica scorsa era in programma la 1^ prova del Campionato regionale Libertas per le categorie Esordienti C e B. A fare da mattatore tra gli Esordienti C è stato Marco Pini (2017) primo nei 25 metri rana e terzo nei 25 dorso; doppia soddisfazione anche per Leone Villa (2016) che ha conquistato la piazza d’onore nei 25 dorso e nei 25 rana. Medaglia d’argento per Simone Lippi (2015) nei 25 rana e bronzo per Francesco Bandini (2015) nei 25 dorso. Un bel terzo posto è stato conquistato anche dalla staffetta mista 4 per 25 stile libero composta da Adelaide Ragazzini (2016), Leone Villa, Maria Giulia Boschi (2016) e Simone Lippi. Da segnalare nella categoria Esordienti B il secondo posto nei 50 rana di Giuseppe Lega (2013) e il terzo posto di Sophie Tassinari (2014) nei 50 dorso ed il secondo nella staffetta 4 per 50 mista stile libero della staffetta formata da Giuseppe Lega, Sophie Tassinari, Francesco Testa (2013) ed Elena Coveri (2015). Gli Esordienti A e B gareggeranno domenica 28 gennaio alla piscina comunale di Pinarella di Cervia per la prima parte del secondo turno del Torneo Invernale; la seconda è in programma domenica 4 febbraio alla piscina comunale di Forlì.

Si è conclusa per i nuotatori agonisti la seconda prova di qualificazione al Campionato Regionale di Categoria in Vasca Corta (CRCVC) articolata su due giornate: la prima a Forlì, la seconda a Pinarella di Cervia. Nonostante una fase della stagione caratterizzata da intensi allenamenti e quindi uno stato di forma non al meglio, si sono registrate ottime prestazioni e diversi primati personali, ritoccati per la maggior parte dei ragazzi che si sono cimentati anche su distanze e stili non abituali. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 10 febbraio a Bologna con i Campionati regionali di Categoria di Fondo indoor: sulla distanza dei 3 chilometri per la categoria Ragazzi e di 5 chilometri per Juniores, Cadetti e Seniores.

Nel settore della pallanuoto giovanile la squadra Allievi Under 16 ha concluso la 1^ fase di qualificazione del Campionato regionale Fin di categoria; per i ragazzi allenati da Piero Calderoni la 2^ fase prenderà il via domenica 28 gennaio alle 11.15, quando a Faenza sarà ospite il President Bologna per l’incontro valido nell’ambito della 1^ giornata del Girone D, composto anche da Penta Modena e Sterlino Bologna che si sfideranno alle 16 di sabato 27 alla piscina Dogali. E’ terminato in parità sul 5 a 5 l’incontro che la squadra Under 13 ha disputato in casa sabato scorso contro l’Ondablu Sassuolo valevole per la quarta giornata del Campionato regionale Uisp. “Si poteva vincere tranquillamente – ha commentato a fine gara coach Sasha Bandini -, ai ragazzi chiedo più reazione ad inizio partita”. Dopo un turno di riposo in corrispondenza della 5^ giornata programmata per 3 febbraio, gli Under 13 del Nuoto Sub Faenza torneranno in acqua nel pomeriggio di sabato 17 febbraio ricevendo il Dream Sport Occhiobello per la 6^ di andata. La squadra Esordienti Under 12 ha ricevuto domenica scorsa la De Akker Bologna nell’ambito della seconda giornata della prima fase di qualificazione del Campionato regionale Fin Girone B: gli ospiti hanno prevalso col risultato di 19 a 3, rinviando la speranza dei faentini di ottenere il primo successo alla gara di domenica prossima alle 9.45, quando arriveranno i “cugini” di Ravenna, anche loro senza punti in classifica.