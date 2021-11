Ennesimo incidente sulla via Canale Molinetto che ha coinvolto tre vetture, poco dopo le 18, sul tratto finale della strada in direzione sud all’altezza del distributore poco prima della biforcazione tra Punta Marina e Lido Adriano. Coinvolte una Fiat Panda e due Mercedes.

Nessuno degli automobilisti coinvolti sarebbe grave, due uomini sono stati comunque portati all’ospedale di Ravenna mentre un terzo ha rifiutato il trasporto in ospedale.

La strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e di sgombrare le auto dalla carreggiata, intervenuti oltre agli uomini del 118 i Vigili del fuoco e la Polizia locale per i rilievi di legge.