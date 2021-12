La giunta ha approvato due interventi di manutenzione straordinaria che interessano varie scuole e sono di carattere prettamente edile.

In particolare riguardano, nel primo progetto, la posa in opera di recinzioni con pali in ferro e rete metallica e la sistemazione/ripristino dei muretti su cui insistono, l’installazione di defibrillatori su piedistalli già esistenti o da realizzare, il rifacimento di intonaci esterni tra cui cornicioni e frontoni, la rimozione, l’installazione e la ricollocazione di infissi interni di qualsiasi tipo e dimensione e opere varie di finitura interna. Il valore di questi interventi è di 50.000 euro.

Il secondo progetto è relativo alla scuola Burioli di via Orfanelle 22, a Savio. A seguito dell’ampliamento dell’edificio si è reso necessario provvedere alla manutenzione straordinaria dell’area esterna. Tra gli interventi programmati il ripianamento del terreno tramite operazioni di movimento terra e accurata pulizia del verde, delimitazione degli spazi esterni mediante posa in opera di recinzione a maglia metallica su paletti zincati; la realizzazione dell’accesso carraio all’area attraverso l’installazione di un cancello di ferro zincato e verniciato; la regolamentazione del deflusso delle acque superficiali meteoriche con la posa di specifiche caditoie. La spesa ammonta a 42.000 euro.

Entrambi i progetti, del valore complessivo di 92.000 euro, sono previsti nel Piano degli investimenti 2021.