Droga venduta ad adolescenti che a loro volta diventavano corrieri per lo spacciatore con la paura di ritorsioni. Sono scattati gli arresti domiciliari per un 21enne di origini rumene con precedenti per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna ed eseguito dai Carabinieri di Modigliana.

Il giovane era già colpito dall’obbligo di presentazione alla autorità e di divieto di avvicinamento alla persona offesa a seguito proprio di alcune delle minacce ai propri clienti.

È stata un’indagine complessa quella portata avanti dalle forze dell’ordine e nata nel dicembre dello scorso anno. Il lavoro dei carabinieri ha portato alla luce un giro di spaccio che dalla Valle del Tramazzo raggiungeva Faenza. Il giro d’affari ricostruito dagli agenti, aveva raggiunto in due anni un valore pari a 21.500 euro. L’indagine si è conclusa nei giorni scorsi con l’operazione che ha portato all’arresto del 21enne durante il quale sono stati rinvenuti 117 grammi di marijuana, le bustine di plastica per il confezionamento delle dosi e il materiale per il peso della sostanza stupefacente.

Nel corso dell’indagine sono state denunciate altre sei persone per detenzione ai fini di spaccio. 4 giovani maggiorenni e 10 minori residenti a Faenza, Modigliana e Tredozio sono stati segnalati in via amministrativa come assuntori di droghe.