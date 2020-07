Con l’arrivo della Settimana Rosa inizia il mese più caldo dell’estate. Prima che vengano delineate le regole per gli eventi notturni della Notte Rosa, di San Lorenzo e Ferragosto, il Papeete Beach comunica, in assoluta autonomia, la sua scelta di fermarsi al tramonto e di non allestire i famosi eventi serali.

“La qualità e la sicurezza – spiegano dallo storico stabilimento – sono sempre state al centro delle nostre iniziative, ma quest’anno, anche per questo motivo, Papeete Beach sceglie di fermarsi al tramonto tutti i giorni”.

La sicurezza dei propri clienti e dei collaboratori viene prima di tutto. Per questo i festeggiamenti della Notte Rosa, di San Lorenzo e Ferragosto avverranno dall’alba al tramonto in spiaggia, dando l’arrivederci alle feste sotto le stelle al 2021.

“È stata ed è comunque una bella stagione, senza particolari problematiche – proseguono dallo stabilimento – con tanti turisti contenti della riviera. Tuttavia, proprio per mantenere standard così elevati, vogliamo evitare assembramenti nelle serate clou”.

Sono invece confermate le serate del sabato sera a Villapapeete, dove i recenti controlli hanno dimostrato che le ampie dimensioni del locale e l’attenta gestione delle normative permettono lo svolgimento in sicurezza dell’attività.