Ancora una volta la Romagna si conferma destinazione al passo con i tempi con un progetto Pet Friendly, rivolto a chi viaggia con il proprio cane.

Nel 2023, ben 8,5milioni di italiani hanno scelto di andare in vacanza con il proprio cane, segnando l’inizio di un vero e proprio cambiamento culturale nel mondo del turismo. Un fenomeno legato alla crescente umanizzazione dei nostri amici a quattro zampe e che si riflette fortemente anche nel settore del travel. Sempre più persone, infatti, mettono al primo posto le esigenze dei propri animali domestici quando pianificano le vacanze.

Con il progetto “Benvenuti Quattro Zampe!”, Visit Romagna risponde a questa nuova tendenza, posizionando il territorio come destinazione ideale per questo tipo di viaggiatore.

Il progetto vuole raccontare la Romagna attraverso eventi, itinerari, esperienze e curiosità pensati per chi si muove in compagnia dei propri animali. Grazie alla sinergia tra imprenditori turistici privati e amministrazioni locali si punta a promuovere il territorio come una meta organizzata e accogliente per i pet lovers.

La Romagna è già oggi tra le destinazioni più pet friendly d’Italia e con questo progetto si intende consolidare e organizzare ulteriormente come la prima in Italia per i vacanzieri pet lovers.

Sul sito di Visit Romagna è stata creata una sezione dedicata che offre guide, consigli e itinerari pensati per chi viaggia con i propri animali. Tra le iniziative del progetto, un servizio video-fotografico itinerante in 30 location della Romagna, tra città d’arte, entroterra e località di mare. Questi contenuti raccontano la calda ospitalità che la regione riserva a chi viaggia con il proprio animale domestico.

Il progetto “Benvenuti Quattro Zampe!” sarà presentato mercoledì 9 ottobre, nello spazio “TTG NEXT STARTUP ARENA” (Padiglione A6) dalle ore 12:40 alle 13:00. L’evento vedrà la partecipazione di Chiara Astolfi, direttore di Visit Romagna e di Fabio Bullini, responsabile del progetto.

La Romagna è pronta e avanti nell’ospitalità per chi viaggia con il proprio cane: benvenuti a tutti i vacanzieri a sei zampe!

Sul sito di Visit Romagna è stata creata una sezione dedicata che offre guide, consigli e itinerari pensati per

chi viaggia con i propri animali https://www.visitromagna.it/i-love-pet-visit-romagna-benvenuti-quattro-zampe. Tra le iniziative del progetto, un servizio video-fotografico itinerante in 30 location della Romagna, tra città d’arte, entroterra e località di mare. Questi contenuti raccontano la calda ospitalità che la regione riserva a chi viaggia con il proprio animale domestico.