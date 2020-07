IMAGinACTION: si sta girando il videoclip musicale “Via con me” di Paolo Conte, verrà presentato in anteprima mondiale il 28 agosto

Questa mattina si sono girate alcune video immagini per un videoclip musicale, a pochi metri dalle panchine in mosaico sulle banchine della Darsena di Ravenna. La realizzazione del videoclip ufficiale è incentrata su “Via con me” di Paolo Conte. In questi giorni, le riprese sono effettuate in varie location del centro storico della città di Ravenna e nelle zone dell’Ortazzo e Ortazzino, con lo scopo di valorizzare un territorio, attraverso la messa in opera di un video artistico-musicale di alto livello, grazie al contributo del Comune di Ravenna e alla disponibilità della Polizia Locale e di alcuni sponsor tecnici del territorio, quali alberghi, ristoranti e una scuola di danza. Con il supporto di UNIVERSAL, verrà realizzato il videoclip ufficiale di Paolo Conte ”Via con me”.

Il videoclip sarà presentato il 28 agosto in Anteprima mondiale all’aeroporto di Forlì, in occasione di IMAGinACTION (www.imaginactionvideoclipfestival.com) , e avrà una grossa promozione a livello nazionale, passando sui TG nazionali, web e i giornali di rilievo nazionale.

Il videoclip ‘Via con me’ avrà 2 ballerini di musical, come protagonisti, con regia di Stefano Salvati e coregia curata da Maurizio Colombi.

Gli attori ballerini Matteo Mecozzi e Lucrezia Calzoni sono stati scelti tra oltre 1.500 ballerini che si sono presentati ai casting, realizzati per l’occasione attraverso la piattaforma zoom.

La produzione, curata da Raffaella Tommasi per la Daimon film ha accolto, inoltre, circa 15 allievi del corso promosso da Ecipar di Ravenna, finanziato dalla Regione E-R, per realizzare il project work proprio sul campo di un video così importante. Sono molti i giovani e meno giovani interessati alle professionalità che ruotano attorno al mondo dei videoclip e delle produzioni audiovisive.