MOTOGP

Aleix e Bradley hanno concluso in zona punti una gara che definire caotica sarebbe eufemistico. All’ottavo giro al Red Bull Ring, una incredibile carambola ha portato alla bandiera rossa e alla relativa ripartenza, per una seconda gara da 20 giri. Scattati dalla decima (Aleix) e quindicesima (Bradley) posizione, i due piloti Aprilia hanno concluso la domenica in zona punti rispettivamente in undicesima e quattordicesima posizione.

Un risultato finale che non soddisfa del tutto Aleix, perfettamente a proprio agio dopo la prima partenza e meno incisivo nella seconda. Dalle buone sensazioni dei pimi otto giri si ripartirà la prossima settimana, sempre sul circuito austriaco.

Bradley si è messo in luce con una ottima seconda partenza, che lo ha visto entrare nei primi dieci. Il pilota inglese ha poi gestito l’usura gomma con un finale accorto, dove è resistito agli attacchi degli avversari concludendo in zona punti.

MOTO2

Bottino magro per il Team Federal Oil Gresini Moto2 che esce da questo primo appuntamento austriaco con zero punti e un solo pilota sotto la linea a scacchi.

Le buone notizie arrivano da Edgar Pons, uscito illeso da un incidente che poteva avere connotati ben diversi: lo spagnolo in accelerazione post curva uno all’inizio del 4º giro riesce sì ad evitare lo scontro con la moto di Bastianini, ma l’urto con una gomma sbalzata dal contatto di Syahrin sull’asfalto lo costringe al suolo. Una leggera botta al polso sinistro, ma nessuna conseguenza importante per il numero 57 che sarà sicuramente al via del GP di Styria la prossima settimana.

Purtroppo senza gloria anche la gara di Nicolò Bulega che non va oltre la 16ª posizione in un gran premio “sprint” di soli 16 giri (13+3) nel quale l’obiettivo top10 sembrava alla portata soprattutto dopo aver visto il passo dell’italiano ieri nelle fp3.

MOTO3

Due gare completamente diverse quelle di Gabriel Rodrigo e Jeremy Alcoba che nell’#AustrianGP trovano comunque la zona punti rispettivamente con l’11ª e la 14ª posizione. La notizia più positiva arriva ancora una volta dal rookie numero 52, in difficoltà per gran parte del fine settimana su un circuito “mal digerito”, ma poi sempre performante e competitivo in gara. Alcoba è autore di una bella rimonta dalla 18ª piazza in griglia di partenza ed è bravo a correre con il gruppo (allungato) dei migliori per gran parte del GP.

Tutt’altre aspettative e un risultato deludente per Gabriel Rodrigo che partendo dalla terza fila e con un passo gara molto interessante non riesce ad imporsi arrivando anche ad occupare la 19ª posizione, salvo poi recuperare e sfiorare la top10. 5 punti dal retrogusto amaro per l’argentino che adesso vede lontana la vetta della classifica generale.

Ci si riproverà tra meno di 5 giorni, sempre sul tracciato austriaco, questa volta per conquistare il Grand Prix of Styria.