Elezioni Musicali 2020 vinte si potrebbe dire parafrasando il periodo. È tutto pieno come d’abitudine il Ferragosto sotto le Stelle, in scena fin dal 13 agosto con le cantautrici faentine Giulia Toschi, Margherita, Gioia Gurioli e Silvia Valteri, presentate dalla cantautrice bolognese Roberta Giallo in diretta per Rai Radio Live e con 4 mila spettatori in ascolto durante lo streaming . Tutto pieno la sera dopo, il 14 agosto, naturalmente seguendo tutte le norme di contrasto al Covid 19, con il Trio Italiano salutati, insieme allo staff del MEI con Giordano Sangiorgi, conduttore delle due serate, dal Vice Sindaco Massimo Isola che ha presentato la nuova rassegna Balconi & Cortili, patrocinata dal Comune di Faenza, che proseguirà con tanti altri appuntamenti il 20 e 27 agosto con la serata omaggio a Fabrizio De André e ai grandi cantautori italiani sui balconi di Piazza del Duomo; in scena Francesco e Mariasole Chiari e tanti altri artisti faentini.