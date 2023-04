La primavera di Marina di Ravenna entra nel vivo con il weekend di Pasqua: per tre giorni, da sabato a lunedì, in piazza Dora Markus ci sarà il ritorno degli street food e dei mercatini pasquali. Si potranno gustare pietanze provenienti da tutta Italia e i sapori del mondo cucinati nei food truck parcheggiati per l’occasione in piazza. Un appuntamento che di fatto dà il via alla stagione turistica e al calendario eventi della Pro Loco di Marina di Ravenna, già attiva da metà marzo con i mercatini domenicali. Mercatini che saranno attivi tutti i giorni in occasione del weekend pasquale e del lunedì di Pasquetta: i visitatori potranno trovare le bancarella, come sempre, nell’ultimo tratto di via delle Nazioni.

Alla galleria FaroArte di Largo Magnavacchi, inoltre, continua la bellissima mostra fotografica curata da Capit: “Maritime” di Emmanuel Berry, allievo del maestro Serge Gal, ha appreso da lui la fotografia di grande formato e la tecnica di laboratorio in bianco e nero. Vincitore di vari premi, la sua mostra è visitabile nel pomeriggio di venerdì, sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.30. Sabato alle 18, infine, Riviera Experience organizza il bunker tour: appuntamento in piazza Dora Markus, prenotazioni al numero 351 6072377, info e costi su https://riviera-experience.it/.